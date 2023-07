Cerca casa e non la trova. “Una pensione di 1.500 euro non basta per i proprietari”

Piacentina di 44 anni non trova una casa in affitto nonostante sette mesi di ricerche. “A dicembre sono rientrata a vivere in città, dove vorrei trovare casa per me e mia mamma. Lei ha una pensione di 1.500 euro ma le agenzie e i proprietari dicono sia troppo poco per concederci l’affitto di un bilocale. Ho sentito risposte davvero surreali, è frustrante, è umiliante”.

Prima viveva in un’altra regione. Faceva la commessa. Tornata a vivere per ragioni familiari a Piacenza, ha cercato subito lavoro: “Niente da fare. Finisce sempre con un “le faremo sapere”. Inizio a pensare di essere io difettosa, ed è terribile. Io non ho un debito, sono onesta, ma non basta più a quanto pare”.

Le brutte esperienze iniziano ad essere tante, in certi casi sfiorano la molestia: “Un tizio mi ha chiesto foto “intriganti” per affittarmi 40 metri di casa in centro, con un divano letto”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ