“Nessuna risposta su piazza Cittadella”: Rabuffi si dimette dalla commissione

“Ho preso atto con rammarico che questa amministrazione, alla mia richiesta di un’audizione su piazza Cittadella, non ha risposto ed è andata avanti per la sua strada. Non hanno considerato che io rappresento un’istituzione”. Dopo il via libera in consiglio comunale al nuovo quadro economico finanziaria per la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo il consigliere comunale di alternativa per piacenza Luigi Rabuffi, che ieri ha abbandonato la aula al momento del voto in aperta protesta con la giunta Tarasconi per la gestione della pratica, oggi, 1 agosto, ha firmato le dimissioni da presidente della commissione consiliare 5 della legalità e antimafia.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI