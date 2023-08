Tamponamento tra furgone e camion in A1, due feriti trasportati all’ospedale

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina, intorno alle 6.45, lungo l’autostrada A1, all’altezza del chilometro 60 in direzione nord. Stando alle prime informazioni raccolte si tratta di un tamponamento, che ha visto coinvolti un furgone e un camion. In seguito all’impatto, le cui cause sono ancora da accertare, il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo: per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, mentre i soccorritori della Pubblica Assistenza Croce Bianca lo hanno trasportato (in condizioni serie, ma fortunatamente in pericolo di vita) all’ospedale di Piacenza. L’autista del mezzo pesante, invece, se l’è cavata con qualche leggera contusione. Sul posto anche l’elisoccorso proveniente da Parma.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà