Paesi in festa intorno all’antenna. “A Ceci e Dezza i telefonini ora squillano”

L’antenna del 4G installata nei pressi di Dezza di Bobbio – valore 110mila euro – è stata accolta da una festa che si è estesa fino a Ceci. Finalmente i telefonini squillano. Dopo la benedizione al traliccio da parte di don Mario Poggi, il sindaco Roberto Pasquali ha ringraziato Vodafone e Inwit per aver realizzato quello che ha definito “un sogno”. Maccheroni di tradizione bobbiese per tutti e partite a calciobalilla per festeggiare l’accensione.

Completamente diversa la situazione in pianura, dove a Quarto l’installazione dell’ultima antenna è accolta invece dall’ipotesi di una raccolta firme dei residenti.