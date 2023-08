C’è lista d’attesa anche al nido di Bobbio. Gli “esclusi”: “Costruiamo un’alternativa”

Novantasei nuovi residenti a Bobbio da gennaio a luglio. E per la prima volta c’è lista d’attesa al “Nido dei piccoli” in piazza Duomo, in attesa che il Comune appalti – sarà a gennaio, se arriverà l’ok ai finanziamenti promessi – i lavori per l’ampliamento dell’ex seminario. Il cantiere dovrebbe portare ad avere al nido 25 posti disponibili al posto degli attuali undici, come spiegato all’ultimo consiglio comunale dal sindaco Roberto Pasquali.

Gli “esclusi” dal nido, però, intanto, cercano di fare squadra per cercare insieme una strada alternativa che possa garantire il servizio: un appello è quello di Marco Seminari, ingegnere che con la compagna ha scelto di restaurare l’antica locanda di Rovaiola, tra Marsaglia e Cerignale, per viverci.

Ha una figlia di un anno e mezzo: “Se altre famiglie che hanno bisogno del nido si fanno avanti e mi contattano possiamo valutare insieme l’ipotesi tagesmutter (letteralmente “mamme di giorno”, tate qualificate), ad esempio. Ho contattato anche il sindaco di Ottone, Federico Beccia, perché alla scuola materna ci sono diversi posti e spazi ampi. Se ne potrebbe parlare insieme”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ