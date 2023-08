Crepe nei muri, lapidi a terra, erbacce e rifiuti: degrado nel cimitero di Pievetta

Crepe nei muri, lapidi a terra, erba semi incolta e tutt’attorno una distesa di rifiuti. È come si presenta il piccolo cimitero di Pievetta. Le sue condizioni sono state segnalate dagli abitanti della frazione e riportate in consiglio comunale. Entrando si notano alcune lapidi a terra. Nei muri perimetrali ci sono grosse crepe. Gli stessi tagli si notano anche in alcune liste di marmo che separano diversi loculi delle cappelle. In alcuni viottoli le siepi intralciano il passaggio. Nella parte esterna a dominare sono invece i rifiuti. Nascosti tra gli arbusti ci sono mucchi di cicche di sigaretta, escrementi, borse con i resti di generi alimentari, bottiglie di birra, scatoloni, quella che sembra essere una batteria per auto, contenitori per il cibo. La discarica si trova nello stesso identico posto dove anni fa gli alpini di Castello erano intervenuti portando via sacchi e sacchi di immondizia. I loro sforzi sono stati vanificati.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’