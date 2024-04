Degrado al cimitero di Pievetta, si moltiplicano le segnalazioni: “Cade a pezzi”

Alcuni dei familiari che hanno i propri cari sepolti nel cimitero di Pievetta, nel comune di Castel San Giovanni, lamentano lo stato di degrado e di abbandono del piccolo camposanto.

non solo problemi strutturali

“Hanno messo transenne per evitare di avvicinarsi ai muri e ai loculi dove ci sono piastre di marmo che rischiano di staccarsi” dicono gli stessi famigliari. I problemi evidenziati dai residenti non riguardano solo le strutture murarie. “Qui – dicono – oltre al cimitero che cade a pezzo, il degrado e l’inciviltà avanzano. Ci sono camionisti che parcheggiano davanti al cimitero e poi vengono a fare i bisogni dentro i locali di servizio, dove gli operai tengono gli attrezzi. Avevamo chiesto una telecamera, ma nemmeno quella hanno messo. Tra l’altro, qui vengono anche donne sole a far visita alle tombe di famiglia e non si sentono per niente sicure”.