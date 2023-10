Cimitero a lucido in vista del 2 novembre. “Ma difficile trovare nuovi manutentori”

Il cimitero urbano di Piacenza viene tirato a lucido in vista della commemorazione dei defunti che sarà celebrata il 2 novembre. La società Sanitaria Servizi Ambientali, concessionaria del servizio per conto del Comune, ha programmato e concluso alcuni interventi di manutenzione straordinaria nel camposanto in via Caorsana per “renderlo più decoroso e accogliente in occasione dell’imminente ricorrenza”, spiega il responsabile Luca Sarzina.

Circa 250 piante potate e pulizia raddoppiata: opere di sistemazione che, però, si scontrano con una criticità comune a tanti altri settori: la carenza di lavoratori. “Oggi la nostra ditta, a livello locale, conta dieci dipendenti, di cui tre addetti amministrativi e sette manutentori, giardinieri e operai estumulatori – aggiunge Sarzina – ma c’è una forte difficoltà a rinforzare il personale. Si fatica a trovare nuovi lavoratori, ne servirebbero almeno uno o due in più”. Nella prossima settimana, Sanitaria Servizi Ambientali condurrà una serie di colloqui. E sempre in questi giorni, l’azienda e il Comune sottoscriveranno l’atteso partenariato pubblico-privato, il cosiddetto “project financing” attraverso cui, in estrema sintesi, la società si fa carico dell’intera gestione del servizio per 15 anni.

Cresce anche il controllo sulle concessioni scadute: “Sono circa 10-15mila le irregolarità, segnalate con avvisi di imminenti esumazioni da tombe e loculi – sottolinea il responsabile – in seguito a concessioni scadute o lapidi rotte, prive della manutenzione che sarebbe a carico delle famiglie”. Dopo 90 giorni dalla pubblicazione dei cartelli e in assenza di un riscontro da parte dei parenti, i resti dei defunti saranno recuperati per creare nuovi spazi di sepoltura. E un’altra importante novità, inoltre, coinvolge la Comunità islamica di Piacenza: entro la metà di novembre la nuova area cimiteriale nel quinto reparto, con 250 posti disponibili e rigorosamente rivolti verso La Mecca, sarà pronta.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: