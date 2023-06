Cimitero islamico, il gestore: “In autunno pronti 200 posti nel camposanto di Piacenza”

Altri duecento spazi di sepoltura per i defunti musulmani nel cimitero urbano di via Caorsana. Ad annunciare il notevole ampliamento dell’area riservata alla fede islamica è il gestore Sanitaria Servizi Ambientali. “L’amministrazione comunale ci ha segnalato l’insufficienza degli attuali posti, circa quaranta all’interno del secondo reparto, di cui una decina liberi” spiega il responsabile Luca Sarzina. “Dopo un confronto con la comunità islamica di Piacenza – prosegue – si è deciso di individuare un nuovo spazio di sepoltura per le persone di religione musulmana, ben separato dalle salme di altre confessioni, con un ossario dedicato solo a loro e le tombe rivolte verso La Mecca». Sorgerà nel quinto reparto nel periodo autunnale, dopo la liberazione di un campo comune con l’esumazione di circa 200 defunti in seguito alla scadenza dei limiti di legge (almeno dieci anni dalla sepoltura).

La prima area cimiteriale per i musulmani era stata aperta nella primavera del 2020, durante l’ondata di Covid più dura. Ma lo spazio si era rivelato insufficiente qualche mese più tardi: del resto la comunità islamica di Piacenza è in continua crescita demografica. Il nuovo intervento garantirà una soluzione di lungo termine.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: