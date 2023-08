In pochi giorni dieci cani smarriti o abbandonati a Bobbio. “Aiutateci”

Due cani trovati vaganti martedì mattina, uno lunedì, sabato uno, domenica notte tre cuccioli abbandonati in un bosco di Bobbio e salvati in extremis. E ancora sabato pomeriggio un altro, due venerdì. Patrizia Costa, commerciante di Bobbio, dice che così non si può andare avanti.

Lei fa di tutto per provare a ritrovare il padrone, quando trova cani che si sono persi, anche tramite il gruppo “Sei di Bobbio se”, di cui è amministratrice. Ma con questi numeri si sente di lanciare un appello: “Mettete ai vostri cani una medaglietta con il numero di telefono, è una strategia più immediata rispetto all’attendere che qualcuno venga a leggere il chip. Aiutateci”.

E sugli abbandoni crescenti: “Non avevamo mai visto dei cuccioli abbandonati in un bosco. Abbiamo visto anche questo ora…”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ