Lotta alla musica di notte, oltre 40 esposti contro l’inquinamento acustico

Oltre quaranta esposti in sette mesi arrivati alla sede piacentina di Arpae (agenzia regionale per la protezione ambientale), in via XXI Aprile, contro l’inquinamento acustico. Un aumento esponenziale rispetto agli scorsi anni. Almeno tre volte le richieste di intervento del 2022 nello stesso periodo.

A confermare un trend di proteste ormai quasi quotidiane, anche sui social, è Arpae Piacenza. La metà degli esposti dei privati passati dai Comuni – il destinatario deve essere sempre il sindaco del Comune in cui si risiede e in cui si rileva la fonte sonora – interessa locali come bar, pub, esercizi pubblici che accompagnano la propria attività con musica. Dal vivo, registrata e diffusa attraverso casse audio, a volte con tanto di dj alla consolle. Quest’ultima una situazione che sta prendendo sempre più piede, creando una sorta di discoteca virtuale.