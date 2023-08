Vigili del fuoco: a Piacenza duemila interventi in sette mesi di cui 500 per incendi

Le vittime del Trebbia, l’alluvione in Romagna, gli incendi, i servizi di polizia giudiziaria, gli incidenti stradali, le bonifiche e i soccorsi alle persone. Da gennaio ad oggi sono già quasi 2mila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Piacenza costantemente impegnati sul territorio, nonostante la carenza di organico. Dovrebbero essere 200, ma si fermano a 170, di cui solo cinque donne (compresa la vicecomandante Vittoria Rossi). Oltre alla sede centrale in strada Val Nure si aggiungono tre distaccamenti in provincia di Piacenza. Dei 1.985 interventi di soccorso tecnico urgente, quasi 500 sono solo per gli incendi e 243 per gli incidenti su strada. Ma i vigili del fuoco coprono un ampio ventaglio di attività: 276 sono stati i servizi di assistenza ad altri enti, 367 i soccorsi a persone, 95 gli incendi di vegetazione, 64 le fughe di gas, 38 le bonifiche da insetti, 50 le attività legate al maltempo e 15 quelle di polizia giudiziaria. Ad oggi alcune squadre piacentine sono ancora impegnate nell’alluvione che ha colpito la Romagna.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI