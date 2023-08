A Piacenza Expo in arrivo PiùMa Lab, nuova fiera per marketing e risorse umane

In arrivo PiùMa Lab a Piacenza Expo, nuovo evento dedicato al marketing, alla comunicazione d’impresa, alle vendite e alla gestione delle risorse umane, messo in calendario dalla società fieristica per il 5 e 6 aprile 2024. L’idea nasce dal rapido e radicale cambiamento subìto dal mondo produttivo anche a seguito della recente emergenza sanitaria. Nello spazio di pochi anni, infatti, è profondamente cambiato il modo di organizzare il lavoro, di gestire e formare le risorse umane, di progettare le strategie comunicative e quelle commerciali, di rapportarsi con la clientela e la committenza ma anche di reperire figure professionali sempre più qualificate.

“PiùMa Lab – specifica il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – è un nuovo evento che si aggiunge al nostro portfolio. Un appuntamento innovativo e utile per il tessuto produttivo nazionale, e del nostro territorio in particolare, alle prese con dinamiche occupazionali in continuo mutamento per nuove competenze ed esigenze commerciali. Piacenza Expo sta compiendo uno sforzo organizzativo per rispondere prontamente alle istanze di imprese, associazioni di categoria e istituzioni, in una fase congiunturale particolare. E Piacenza ancora una volta è pioniera nel format fieristico proposto”.

Un evento fieristico innovativo ma anche ambivalente. PiùMa Lab, infatti, non si rivolge solo a chi opera nel mondo della comunicazione, del marketing strategico e operativo, delle vendite e delle risorse umane, ma anche ai liberi professionisti e a tutte quelle aziende – al di là degli specifici settori merceologici – che hanno la necessità di reperire particolari figure professionali, di potenziare la propria operatività, di predisporre percorsi formativi per i propri dipendenti, di migliorare le strategie commerciali e di individuare nuovi mercati.

“PiùMa Lab – commenta il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – aiuta a compren-dere, una volta in più, come la gestione intelligente delle persone in azienda abbia un im-patto positivo sia sulla vita lavorativa che sulle attività aziendali. Un evento incentrato sul marketing, sulle vendite e sulle risorse umane, rappresenta l’occasione perfetta per le aziende di qualsiasi dimensione per informarsi sulle tendenze attuali e sugli strumenti che da utilizzare per ottenere risultati importanti. Nell’anno europeo delle competenze non po-teva esserci debutto migliore”.