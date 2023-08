Alpino convinto, tanto da decidere di farsi immortalare con cappello e penna nera d’ordinanza in occasione dell’ultima adunata ad Udine. Appuntamento a cui non avrebbe mai rinunciato non fosse per una salute sempre più precaria. Ma anche attivista sindacale e, soprattutto, volontario.

Ieri mattina una lunga malattia ha portato via Claudio Orsi, 58enne originario di Pizzighettone e piacentino d’adozione. Lascia la moglie Luigina con cui era sposato dal ’93, i due figli Mattia e Luca.

Lascia, soprattutto, un credito di riconoscenza verso della sua terra. Nel 2002, con la Croce Bianca partì per il Molise per portare aiuto a chi, da un giorno all’altro, non aveva più un tetto sotto il quale dormire. Nel 2009, fece lo stesso per i terremotati di L’Aquila, questa volta nella veste di volontario della Protezione Civile.

Aiutare gli altri, per Claudio, era una missione e lo riempiva d’orgoglio.

