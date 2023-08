Castel San Giovanni, contributi fino a 600 euro per chi adotta cani abbandonati

Si chiama “Adotta un amico” la campagna di sensibilizzazione con cui l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni invita i propri cittadini ad adottare un cane, meglio se anziano. Da qui alla fine dell’anno (il 15 dicembre è il termine ultimo per fare domanda) si può quindi chiedere un contributo da un minimo di 300 a un massimo di 600 euro per sostenere le spese di adozione di un cane.

Il contributo è più alto se il cane ha più di sette anni e se viene adottato nel canile di Montebolzone. “Il contributo non viene erogato sotto forma di danaro – precisa il sindaco Lucia Fontana – ma sotto forma di voucher da spendere in punti convenzionati del nostro Comune”. “Da gennaio a luglio di quest’anno – spiega il responsabile del canile di Montebolzone, la guardia zoofila Giovanni Peroni – abbiamo avuto 23 rinunce volontarie”. Il fenomeno delle rinunce, contrariamente a quanto si pensa, in realtà sta calando. Nel 2018, furono 46 (a fronte però di 237 ingressi in canile). Lo scorso anno sono state 29. Oggi Montebolzone ospita 98 cani, di cui il 20% da rinuncia. Dieci anni fa i cani ospitati erano 400.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ