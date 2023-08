Ad Agazzano mini-progetto di riqualificazione. “Fondi insufficienti dallo Stato”

Cinquemila euro per sistemare le strade del paese: una cifra che non basta neppure a far partire un cantiere. Così, ad Agazzano, la giunta ha scelto di utilizzare l’esigua somma arrivata dallo Stato per potenziare l’arredo urbano e il decoro di capoluogo e frazioni, approvando un mini-progetto di riqualificazione urbana.

Come spiega il sindaco di Agazzano Maurizio Cigalini, l’idea è quella di acquistare panchine, posaceneri o cestini da posizionare nelle zone più carenti di Agazzano ma soprattutto nei giardini e nei luoghi di ritrovo delle frazioni. Per quanto riguarda il capoluogo, nello specifico, si dovrebbe andare in soccorso dei giardini pubblici che sorgono tra il municipio e la Rocca, da troppo tempo in stato di abbandono: lì è prevista la posa di alcuni tavoli. La somma per fare tutto ciò sono 5mila euro concessi dal governo ai comuni per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi ma anche dell’arredo urbano. “Con cinquemila euro – commenta il sindaco – si può fare davvero ben poco. Ci piacerebbe poter aggiungere qualche gioco per i più piccoli”.