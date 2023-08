Gasolio in strada, 83enne perde il controllo dell’auto e si ribalta. Statale 45 chiusa

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo a lato della strada. E’ successo questa mattina a Fabiano, nel comune di Rivergaro. Al volante della vettura una donna di 83 anni. Dalle prime rilevazioni sembrerebbe che un mezzo abbia perso del gasolio lungo la carreggiata rendendo il manto scivoloso.

Poco dopo, verso le 8, è passata la donna che in curva non è riuscita a mantenere il controllo dell’auto. Dopo lo scontro con il palo, l’auto si è ribaltata e la donna al volante è rimasta incastrata dentro l’abitacolo. Necessario quindi l’intervento dei vigili del fuoco. Nell’arco di pochi minuti è arrivato anche un equipaggio della Pubblica assistenza Val Nure. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi, ma è comunque stata trasportata all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

A causa della presenza di gasolio sulla careggiata è stato chiuso il tratto di Statale 45 dalla Bellaria a Fabiano, finché l’area non verrà bonificata e messa in sicurezza. Sul posto la polizia e gli operatori di Anas. Tutto il traffico è stato deviato sulla provinciale al di là del ponte di Statto.