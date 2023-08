La minoranza di Gossolengo: “In piazza più parcheggi, ma i cittadini la vogliono libera”

“Meno sicurezza con l’eliminazione della corsia di incanalamento del traffico e si aumentano i parcheggi mentre i cittadini vorrebbero la piazza libera dalle auto”. Per le minoranza di Gossolengo – il gruppo “Insieme per Gossolengo” e il gruppo Misto – i lavori di asfaltatura e riordino di piazza Roma con la “zona 30” continuano ad essere un tema di discussione: anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale, al coro unanime a difesa della necessità dei lavori di sistemazione del centro, continuano a levarsi anche perplessità.

La consigliera Lorena Perotti avanza dubbi sulla sicurezza del nuovo assetto. “È stata eliminata la segnaletica orizzontale di immissione per chi proviene da via XXV Aprile e deve svoltare in via Marconi: credo che questo vada a penalizzare la sicurezza di chi percorre la piazza” spiega. Per Betty Rapetti, “la piazza di Gossolengo è diventata un parcheggio” e il consigliere Aldo Abbruzzese fa notare come la realizzazione di nuovi stalli non abbia risolto il problema dei parcheggi selvaggi.