Castel San Giovanni, prende forma il progetto del parco fotovoltaico da otto ettari

Avrà un’estensione di otto ettari, pari a 80 mila metri quadrati, il parco fotovoltaico che Enel Green Power ha in progetto di realizzare in prossimità della centrale Enel Amaldi di Castel San Giovanni. L’energia prodotta integrerà quella che già normalmente viene immessa nella rete nazionale dall’impianto castellano e contribuirà a sostenere le richieste dell’intero sistema. Il fotovoltaico da otto ettari avrà una potenza elettrica massima (prodotta nelle condizioni standard) pari a 4,4 megawattora di così detto “picco”. Al momento la società interessata a costruire il parco, Enel Green Power Solar Energy, ha depositato quella che si chiama “l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione” ad Arpae.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ