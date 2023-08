Aumentano i viaggiatori, ma ancora sporcizia e disordine nella stazione di Piacenza

Aumentano i viaggiatori in treno, ma la stazione di Piacenza resta ferma a nodi irrisolti che ancora non consentono di farne quel biglietto da visita che la città merita.

La scelta di spostarsi in treno piace. In particolare si segnala un aumento di utenti dei convogli regionali. I passeggeri di Trenitalia Tper sono aumentati di oltre il 10% rispetto al 2022. E sui 200mila piacentini che nei mesi di giugno e luglio sono saliti sui treni regionali a Piacenza, 25mila hanno scelto come destinazione le località turistiche della riviera romagnola.

Piazzale Marconi e la sua stazione, tuttavia, non sembrano ancora a prova di turismo. Per accorgersene basta fare un semplice giro nella zona, in questo periodo di arrivi e partenze. Attorno allo scalo sporcizia, disordine, la fontana a secco e i sottopassi trasformati in discarica. Dentro servizi assicurati e bagni puliti, ma chi ci lavora chiede più controlli nella notte per ubriachi e ragazzi fuori controllo.

IL SERVIZIO SU LIBERTÀ