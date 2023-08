Corea, Jamboree minacciato dal tifone: scout piacentini costretti a lasciare il campo

Erano partiti nei giorni scorsi per partecipare alla 25esima edizione del “World Scout Jamboree”, il più grande campo giovanile del mondo che si tiene ogni quattro anni. Stavolta il ritrovo era in Corea del Sud. Sono gli scout piacentini che domani saranno costretti a lasciare il loro campo per l’arrivo di un tifone. Tra loro c’è anche l’assessore comunale alle politiche giovanili Francesco Brianzi, caposcout. Il servizio meteorologico coreano ha infatti previsto un forte maltempo che interesserà il sito dove attualmente si sta svolgendo il Jamboree.

A seguito di questo evento, il Governo coreano insieme al Comitato organizzatore e ai vertici di WOSM ha deciso di procedere con le operazioni di trasferimento dal sito del Jamboree durante la giornata di domani, martedì 8 agosto, quindi un giorno prima che il maltempo con il tifone Khanum, raggiunga il campo a SaeManGeum.

“La partenza non si terrà in un clima di emergenza, ma in anticipo, proprio per consentire di svolgere serenamente queste operazioni con l’attenzione e i tempi necessari a garantire una uscita ordinata dal campo”- si legge sul sito del contingente italiano. Gli scout verranno trasferiti presso siti al chiuso, con servizi igienici e fornitura di pasti.

I genitori dei ragazzi sono a conoscenza della situazione e vengono costantemente aggiornati. Il rientro del contingente in Italia rimane programmato con gli stessi orari dei voli originariamente previsti.