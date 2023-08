Papa Francesco: “Brillate e non abbiate timore”. In 620 da Piacenza alla Gmg

Emozioni, fede e clima di festa. C’erano anche 620 piacentini tra il milione e mezzo di giovani provenienti da tutto il mondo per la Gmg di Lisbona. “Dio vede tutto il bene che siete, lui solo conosce quello che ha seminato nei vostri cuori. Per favore, custoditelo con cura. Vorrei dirvi: fatene memoria, fissate nella mente i momenti più belli. Poi, quando arriverà qualche inevitabile momento di fatica e scoraggiamento, e magari la tentazione di fermarvi nel cammino o di chiudervi in voi stessi, ravvivate le esperienze e la grazia di questi giorni” il messaggio che Papa Francesco ha rivolto alla colorata platea.

Tra le vie prima di Madrid e poi di Lisbona ha risuonato anche l’inno piacentino “Tal digh in pisintein” intonato dai giovani pellegrini partiti dalla nostra città per partecipare alla 37esima Giornata mondiale della gioventù. “Un’esperienza unica che porterò sempre con me” il commento di un giovane piacentino. “Il ricordo più bello è il viaggio e il cammino verso Parco Edoardo VII con la mente e il cuore pieno di gioia e speranze” sottolinea Tommaso, partito lunedì scorso dalla nostra città per vivere la sua terza Gmg. “Il Papa ha esortato i giovani a tornare a casa cambiati, brillando, ascoltando la parola di Dio e non avendo paura del futuro – il commento di Dario Carini, responsabile del servizio diocesano per la pastorale giovanile -. Qui siamo tutti raccolti in una grande preghiera che ci aiuterà a gettare le nostre reti e prendere con coraggio la rotta nel mare della vita. Ora il nostro cammino prosegue per quel ritorno a casa di cui ci ha parlato il Papa, cercheremo di affrontarlo brillando, ascoltando la sua parola e senza timore”.

Il sipario sulla 37esima Giornata mondiale della gioventù si è ufficialmente abbassato. Il Papa nella giornata di ieri ha annunciato che la la prossima grande veglia si terrà nel 2027 a Seul, in Corea del Sud. Siamo certi che anche lì ci sarà una folta rappresentanza piacentina.