Gmg, tappa a Barcellona per 300 piacentini. Stasera messa alla Sagrada Familia

“C’è grande gioia e tanto entusiasmo”. Ieri sera dal piazzale dello stadio Garilli sono partiti sei pullman con 300 giovani pellegrini pronti a vivere l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù in programma a Lisbona. Il gruppo, dopo una notte di viaggio, è da poco arrivato a Barcellona, prima tappa di un percorso che li porterà nella capitale portoghese martedì primo agosto. Insieme ai ragazzi è partito il vescovo Adriano Cevolotto, accompagnato da nove sacerdoti, sette suore e diversi educatori.

Questa sera, dalle 20.30, la basilica minore della Sagrada Familia aprirà le proprie porte alla folta delegazione piacentina che parteciperà alla celebrazione eucaristica presieduta proprio da monsignore Cevolotto. Dopo la notte trascorsa in Catalogna, il viaggio proseguirà alla volta di Madrid dove il vescovo presiederà la messa nel centro salesiano situato nei pressi della stazione centrale della capitale. “Sarà un’emozione unica – precisa Dario Carini, responsabile del servizio diocesano per la pastorale giovanile – stasera la Sagrada Familia verrà aperta appositamente per noi, domani vivremo un altro momento unico nel centro salesiano, tappe significative in preparazione alla Gmg”.

Il gruppo riprenderà poi il viaggio lunedì mattina verso Silveira, località a nord di Lisbona dove verranno ospitati per tutta la settimana, fino a domenica 6 agosto.