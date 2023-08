Ausl, l’infermiere di comunità arriva in quattro comuni della Val Nure

Arriva anche sul territorio piacentino l’infermiere di comunità, il professionista che promuove e tutela la salute della collettività. Presta la propria attività nel territorio, con i cittadini, per i cittadini e le famiglie, in sinergia con le istituzioni e le risorse offerte dal territorio. Il servizio è già attivo nei Comuni di Morfasso e Vernasca ed è completamente gratuito per i cittadini grazie a un finanziamento del fondo Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). L’infermiere di comunità sarà presto presente anche in Alta Val Nure, a Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere: opera in sinergia con le altre figure professionali e aiuta le persone a conoscere i comportamenti migliori per la propria salute.

