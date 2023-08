Rissa lungo la via Emilia tra due gruppi di stranieri: la polizia evita il peggio

Rissa del fine settimana. Questa volta a fronteggiarsi due gruppi di nordafricani lungo la via Emilia alla periferia della città, alle 3 di notte fra sabato e domenica. La scena è avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti, i quali hanno subito allertato il 113. Secondo la loro ricostruzione, uno dei contendenti avrebbe anche brandito un coltello. Sul posto sono subito accorse pattuglie della polizia e carabinieri in appoggio. Gli agenti sono riusciti ad arrivare prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare. I due gruppi si erano insultati, minacciati e stavano per passare alle vie di fatto, ma l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. I due gruppi sono stati così invitati ad allontanarsi. Si tratta della seconda zuffa tra stranieri nel giro di pochi giorni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ