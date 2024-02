Investito dal suv dopo la rissa: ne avrà per 30 giorni, indaga la polizia

E’ stato giudicato guaribile in un mese, il più grave dei due feriti della rissa avvenuta all’alba di sabato 24 febbraio davanti alla caserma dei vigili del fuoco, in strada Valnure a Piacenza. Intanto proseguono le indagini da parte della polizia per identificare tutti i partecipanti alla rissa. Dalla questura gli inquirenti per il momento mantengono il più stretto riserbo. Il ferito giudicato guaribile in trenta giorni era stato travolto da un suv condotto da uno dei partecipanti alla zuffa. Il giovane era stato soccorso e portato all’ospedale dove è stato giudicato guaribile in un mese per una frattura ad una caviglia. All’ospedale fu portato un altro dei feriti colpito alla testa da bottigliate.

Le ipotesi di reato sono quelle di rissa e lesioni. Tutto era cominciato nel corso di una festa avvenuta in un vicino locale pubblico. Festa che intorno alle 5.30 ha improvvisamente subito una svolta e molti dei presenti, per futili motivi hanno cominciato a picchiarsi.