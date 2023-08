Scontro su strada Farnesiana, intervengono i soccorritori: due feriti in ospedale

Incidente tra Mucinasso e San Polo, lungo strada Farnesiana. Due feriti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale: non si trovano in gravi condizioni. Il conducente dell’altro mezzo ha rifiutato i soccorsi. L’impatto tra i due veicoli è stato violento. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza, i vigili del fuoco, l’auto infermieristica del 118 e la polizia locale. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

