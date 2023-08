Oltre 300 podisti per i sentieri della Val Tidone: successo per la marcia benefica

Tutti in marcia lungo i saliscendi della Val Tidone. Sono stati 301 i podisti che hanno risposto all’invito del Gruppo podistico borgonovese e della Pro loco di Strà a partecipare alla terza edizione della Camminata in memoria di Roberta Magistrali. I gruppi che si sono messi in marcia lungo i tre percorsi di 4, 8 e 12 chilometri sono stati ben 12 a cui si sono aggiunti tanti podisti singoli. Tra i 12 gruppi i più numerosi sono stati il Gruppo Marciatori Costa. Il ricavato della marcia sarà devoluto a favore di PiaceBaskin, impegnata nel coinvolgimento anche di atleti disabili per favorirne l’integrazione tramite lo sport.

