Volontario della Pubblica si accorge della fiamme e dà l’allarme: rogo domato

Stava rientrando da un servizio di assistenza sanitaria, quando ha notato delle fiamme provenire dal versante opposto della valle, nella zona di Bellaria di Denavolo (nel comune di Travo). Resosi subito conto del pericolo, un volontario della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo non ha perso tempo, allertando subito i vigili del fuoco, mobilitando i colleghi della Pubblica Assistenza e mettendo in allarme gli abitanti delle case prossime all’incendio. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, scongiurando il rischio che il fuoco potesse raggiungere le abitazioni e il bosco vicino. Sembra che l’incendio, divampato intorno all’1.00 di questa notte, sia scaturito in un terreno lungo la strada forse a causa di un mozzicone di sigaretta.

