La materna di Pianello si rifà il look in vista del nuovo anno scolastico: 60 alunni iscritti

La scuola materna statale di Pianello si rifà il look. Sono in corso in questi giorni alcuni lavori di ritinteggiatura delle aule dell’edificio che da settembre accoglierà 60 iscritti.

A Pianello le sezioni di materna sono tre. Ai 60 iscritti si aggiungono altri 21 piccolissimi che frequentano il vicino asilo nido comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ