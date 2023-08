“Cruscotto della legalità”: software contro attività illegali ed evasione tributaria

Con il “cruscotto della legalità” emergono attività illegali ed evasione tributaria. L’Unione Val Nure Val Chero e la Polizia locale, in collaborazione con i diversi settore dell’ente, hanno messo in campo questo nuovo progetto che, attraverso un software, consente di mettere in rete i dati delle diverse pubbliche amministrazioni con la finalità di far venire a galla situazioni di illegalità o anomalie.

Il “cruscotto della legalità” ha già dato risultati concreti tanto che la polizia locale ha effettuato quattro segnalazioni per aggiornamento di rendita catastale e individuazione di abusi edilizi, sei segnalazioni qualificate all’Agenzia delle entrate o alla guardia di finanza per attività svolte non corrispondenti a quelle dichiarate in Camera di commercio; una per attività non dichiarate al fisco ed un accertamento richiesto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il “cruscotto della legalità” viene attivato anche per accertamenti relativi alla verifica della proprietà degli immobili o dei terreni necessari all’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa o per la verbalizzazione di violazioni in materia di regolamento di polizia urbana e norme ambientali e commerciali”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ