Unione Val Nure Val Chero, lâ€™allarme calamitÃ  sui telefoni diventa anche allerta ladri

È sempre più preciso il sistema di allerta della polizia locale di Val Nure Val Chero nei confronti dei cittadini di tutti i cinque Comuni dell’Unione (San Giorgio, Carpaneto, Gropparello, Podenzano e Vigolzone). Il progetto Pg System, presentato nei giorni scorsi in occasione del bilancio delle attività svolte nel 2023 dalla polizia locale, consentirà di avvisare i cittadini che nella zona in cui vivono sta avvenendo un’emergenza, o di protezione civile o di polizia, cioè di prevenzione e contrasto ai fenomeni di reato, e darà la possibilità ai cittadini stessi di segnalare alla polizia locale i problemi che stanno subendo a causa di quell’emergenza.

Il progetto parte in sperimentazione – è un ampliamento dell’Alert System, già avviato dall’Unione Val Nure Val Chero negli anni scorsi, che prevedeva il lancio di un messaggio a tutti i cittadini per avvisarli di un’allerta specifica. Il sistema nato per la protezione civile è stato esteso anche all’aspetto della sicurezza residenziale.

“Con il Pg System – riferisce il comandante della polizia locale di Val Nure Val Chero, Paolo Giovannini – la segnalazione è ancora più circoscritta. Il sistema avvisa infatti solo i cittadini interessati da quell’emergenza, che sia una calamità come la piena del Nure o per esempio la presenza di un ladro nella zona. Nello specifico, la polizia locale comunica l’allerta ai cittadini attraverso una telefonata, sia ai telefoni fissi sia ai cellulari. Il cittadino, se si trova in condizioni di avere bisogno di aiuto o debba comunicare la presenza del ladro, può chiedere direttamente l’intervento della polizia locale digitando il tasto 2 del telefono”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ