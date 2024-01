Unione Valnure Valchero, premiati i Cavalieri della strada. “Aiuto importante”

La polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure ha celebrato il patrono San Sebastiano nel salone d’onore del municipio di San Giorgio, occasione per un bilancio dell’attività sulle attività di sicurezza e prevenzione nei 6 comuni in cui opera (San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto, Gropparello e Pontenure).

In un territorio di 494 chilometri quadrati ed una popolazione totale di oltre 35mila abitanti (60mila nel periodo estivo) l’Unione conta 16 operatori di polizia locale, compreso il comandante commissario maggiore Paolo Giovannini. “Dovremmo essere 35, uno ogni mille abitanti – riferisce Giovannini -, ma siamo meno della metà. E’ la normativa che non lo consente”. Il servizio di Polizia Locale nel corso del 2023 ha svolto svariate campagne operative, tra le principali: controlli sicurezza stradale e sistemi di equipaggiamento, prevenzione dei comportamenti a rischio nella circolazione stradale attraverso controlli mirati, contrasto al fenomeno “prestanomi” per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, prevenzione dei reati contro la persona, in particolare l’utenza debole nei confronti delle truffe agli anziani, prevenzione atti di bullismo e utilizzo sostanze stupefacenti da parte di soggetti minorenni.

Nel 2023 sono stati gestiti 115 sinistri stradali, 41 con feriti (3 in più rispetto al 2022), 74 senza feriti e fortunatamente nessun incidente mortale (nel 2022 erano stati 3).

5.000 le ore dedicate alla prevenzione dei reati predatori, 18 persone denunciate all’autorità giudiziaria, 30 notifiche di atti penali, 5 segnalazioni alla Prefettura di persone per uso di sostanze stupefacenti.

Tra le violazioni più significative che sono state accertate:

302 per omessa revisione veicoli, cinture di sicurezza, uso di cellulari durante la guida;

128 per guida senza patente, velocità pericolosa, cambiamento di direzione o altre manovre, guida in stato di ebbrezza e stupefacenti;

61 infrazioni per velocità superiore di oltre 40 km/h il limite stabilito per la tipologia di strada;

47 per mancata copertura assicurativa;

3 per Fuga in caso di sinistro stradale;

36 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo;

26 patenti di guida ritirate per scadenza di validità, stato d’ebrezza, norme di comportamento;

5.983 punti patente decurtati;

47 auto sottoposte a sequestro per mancata copertura assicurativa.

L’attività dedicata alla sicurezza e alla prevenzione sul territorio è stata possibile anche grazie alla presenza del mondo del volontariato che quotidianamente è in campo in diversi settori, da quello della tutela animale ed ambientale a quello del soccorso fino a tutte quelle persone che danno una mano con il pedibus o davanti alle scuole o sono presenti nei luoghi sensibili.

San Sebastiano è il momento per premiare tutti i protagonisti di queste attività.

CAVALIERI DELLA STRADA

– Carpaneto

Asd Pistoni Tonanti

– Gropparello

Sandra Libè

– Podenzano

Braghieri Marco

– San Giorgio P.no

Giampiero Botti

Giovanni Savi

Gianfranco Binelli

– Vigolzone

Villa Maurizio

Arodotti Marco

– Pontenure

Tosi Gualtiero

RICONOSCIMENTI

– Sbizzirro Matteo Oscar

– Colombi Federica

– Zabka Jan

che hanno aiutato la polizia locale nell’arresto di un ladro di moto

– Associazione di Volontariato di Protezione Civile ODV Gruppo Vega: per l’impegno dimostrato a favore della collettività tutta nelle emergenze e nei momenti di bisogno

– Laboratorio Verde Piacenza ODV – Fare Ambiente: per l’impegno mostrato per la tutela ambientale nel territorio dell’Unione Valnure Valchero

– Pubblica Assistenza Val Vezzeno

– Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso

– Pubblica Assistenza Valnure

– Pubblica Assistenza San Giorgio

– Croce Rossa Italia – Sez. Podenzano

per il servizio prestato a favore della comunità tutta nel corso del 2023

Assistenti civici Unione:

– Boro Vuchkov

– Claudio Vitaloni

– Giovanni Bracchi

– Antonio Aprile

– Ivano Terreni

– Marco Nicolini

– Danilo Carini

– Fernando Guarnieri

per il servizio prestato a favore della comunità tutta nel corso del 2023

Assistenti Civici Pontenure:

– Procopio Andrea

– Giuseppe Isaia

– Gianpiero Nicolini

per il servizio prestato a favore della comunità tutta nel corso del 2023

ELOGIO DEL COMANDANTE

– Comm. Bricchi Giovanni

– Ass. C. Maschi Giuliana

– Ass. Sc. Ciccone Emilio

– Ag. Dall’O’ Matthias

– Ag. Rollo Orfeo

– Ag. Pagliari Athos

per aver prestato volontariamente servizio durante l’alluvione della Romagna nel Maggio 2023

– Ag. Cimelli Stefano: per la professionalità dimostrata in un intervento di disagio famigliare, consentendo così all’anziana donna ed al suo cane che vivevano in situazione di precarietà e forte degrado, di ricevere le cure attraverso l’intervento dei Servizi Sociali del Comune di Pontenure ed il Servizio Sanitario Nazionale

– Sovr. Mazza Roberto: per l’impegno e per la professionalità dimostrata durante il Servizio nella Polizia Locale; da Calendasco, all’Unione Val Trebbia Val Luretta fino all’Unione Valnure Valchero. Un esempio da seguire per tutti

ENCOMI DEL PRESIDENTE

– Comm. Tramelli Anna: con spiccato spirito investigativo dava inizio ad una intensa attività d’indagine che portava ad assicurare alla giustizia un cittadino 45enne, risultato a capo di un sodalizio criminale dedito alla commissione di frodi IVA a carattere transazionale ed al successivo riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti.

Elogio del Comandante a Federica Ferrari, dipendente di Metronotte Piacenza, per aver coadiuvato il Comm. Tramelli Anna nell’attività.