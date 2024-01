Ruba uno scooter e si nasconde in una ditta. Inseguito, mostra un coltello

Alle 15.30 di ieri alla Drillmec di Gariga di Podenzano ai magazzinieri e agli impiegati presenti in turno è sembrato di essere catapultati in un film.

Prima hanno visto in strada uno scooter procedere a tutto gas in via Copernico, con a bordo due giovani; poi hanno notato che alle calcagna del mezzo c’era un’auto della Polizia dell’Unione Valnure Valchero.

I due giovani hanno deciso a un certo punto di abbandonare lo scooter e iniziare la fuga di corsa, dividendosi nella speranza di far perdere le proprie tracce: uno ha scelto di scavalcare i cancelli della Drillmec. E così l’inseguimento è andato avanti.

Un magazziniere si è unito nella corsa nel tentativo di placcare il giovane fuggitivo: e ce l’aveva quasi fatta, quando questo si è girato e all’improvviso – sempre secondo quanto appreso – gli ha mostrato un coltello, prima di lanciarlo via. Il coltello non è stato ritrovato.

In ogni caso il giovane è stato poi fermato alla fine dagli agenti in via Primo Maggio. Lo scooter sul quale viaggiavano i due è risultato essere un mezzo rubato nel Piacentino.

Il fermato ha precedenti penali. Identificato in questura e denunciato per ricettazione, ha ricevuto l’ordine di lasciare il territorio italiano. Fino a ieri sera nessuna traccia invece del secondo coinvolto.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ