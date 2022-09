Dieci defibrillatori in dotazione alle auto della Polizia locale

Nuovi defibrillatori per la Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e di Pontenure. Sono stati consegnati al Comando in piazza Serena a Vigolzone 10 defibrillatori di ultima generazione dell’azienda Blumedicali di Piacenza. 9 sono stati collocati sulle auto di servizio degli agenti di Valnure Valchero e 1 su un mezzo della polizia locale di Pontenure che lavora in convenzione.

La consegna è avvenuta da parte dell’amministratore delegato di Blumedicali, Marcello Liguori, al comandante capo della Polizia locale di Valnure Valchero, Paolo Giovannini.

“L’Unione Valnure Valchero è scesa in campo ancora una volta per la sicurezza dei propri cittadini – spiega Giovannini – e ha investito per dotare la Polizia locale di altri defibrillatori, uno su ciascun veicolo d’istituto perché in qualunque luogo e momento gli agenti possano aiutare i cittadini in caso di arresto cardiaco, anche nei territori più lontani di loro competenza”. La Polizia locale rinnova quindi il parco dei defibrillatori, sostituendo i 5 che già aveva in dotazione ed arrivando a 10, consapevole dell’importanza di questi strumenti, sulla scia della sensibilizzazione fatta negli anni da Progetto Vita e che continua a fare. “La Polizia locale – conclude Giovannini – segue la volontà dell’Unione di avere servizi efficaci sia per la polizia locale sia per la protezione civile”.

I nuovi defibrillatori sono strumenti tecnologicamente avanzati, capaci di intervenire per gli adulti e per i bambini e sono ad alta tecnologia. Un breve corso per mostrare l’utilizzo del defibrillatore è stato tenuto già nella mattinata, ma gli agenti, 18 in tutto tra Valnure Valchero e Pontenure, continueranno a formarsi e seguire corsi di aggiornamento per essere sempre pronti in ogni eventualità.