In Val Nure e Val Chero per scoprire storie e personaggi basta inquadrare il Qr Code

Un nuovo servizio digitale sta nascendo nell’Unione Valnure Valchero che consentirà di conoscere storia e particolarità dei cinque paesi dell’Unione (San Giorgio, Carpaneto, Gropparello, Podenzano e Vigolzone) attraverso i Qr-Code.

Un progetto che si sviluppa nell’ambito del percorso partecipativo che l’Unione sta portando avanti da qualche anno insieme alla cooperativa Pares e al finanziamento della Regione Emilia Romagna, per ampliare la digitalizzazione del territorio e dei suoi abitanti, oltre che promuovere i “luoghi cari alla comunità”. Un gruppo di lavoro ha realizzato video interviste e contenuti multimediali. Il gruppo di lavoro è formato da rappresentanti di associazioni che operano nella divulgazione storica, cittadini Il conoscitori del territorio, testimoni, conoscitori di storia e personaggi. In una ventina di luoghi cinque comuni saranno installati altrettanti Qr-Code: inquadrandoli si aprirà la video-intervista relativa al luogo e si avrà la possibilità di accedere a contenuti multimediali. Il materiale è già interamente pubblicato sul sito valnurevalchero.partecipa.online, mentre sulla pagina Youtube dell’Unione Valnure Valchero sono presenti le video-interviste. Nei mesi di settembre ed ottobre saranno organizzate due passeggiate – aperte a tutti – per testare il progetto.

