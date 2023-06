Dalle patenti scadute alla droga: 30 auto sequestrate dalla Polizia locale

Sostanze stupefacenti, veicoli senza copertura assicurativa o privi di revisione e conducenti che scappano quando vengono fermati per i controlli. E’ variegato il bilancio delle attività svolte nell’ultimo mese dalla Polizia locale dell’Unione Val Nure val Chero.

Due gli episodi nei quali i conducenti si sono dati alla fuga all’atto di controlli stradali. Il primo a Podenzano: l’automobilista è stato poi rintracciato a Carpaneto e trovato con la patente scaduta di validità da tre anni e il veicolo non assicurato da sette anni, per questo è stato posto sotto sequestro. Nel secondo caso un conducente con patente straniera, a Vigolzone procedeva a velocità elevata fra le vie del paese con manovre pericolose e si dava alla fuga all’intimazione dell’alt; per questo è stato rintracciato ed identificato. A seguito dei controlli gli agenti hanno scoperto che il titolo di guida non permetteva la circolazione in Italia, la patente è stata quindi ritirata e trasmessa alla alla locale Prefettura per i provvedimenti del caso.

Durante i controlli legati alla circolazione stradale, inoltre, è stato denunciato il conducente di un’autovettura di nazionalità bulgara che presentava un documento di guida falso; analogamente è stata ritirata una patente egiziana perché un cittadino egiziano in Italia da oltre un anno non aveva provveduto alla conversione. L’attività di prevenzione e di controllo dei fenomeni significativi nella circolazione stradale ha portato al sequestro di 6 veicoli perché circolavano senza la copertura assicurativa e di altri 24 per la mancata revisione.

L’attività di controllo nella circolazione stradale legata all’uso di sostanze stupefacenti, infine, ha portato all’identificazione di due conducenti: il primo a Vigolzone in possesso di cocaina per uso personale e il secondo a San Giorgio, trovato in possesso di hashish; entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Piacenza per i provvedimenti del caso.