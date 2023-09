In bici tra le bellezze di Carpaneto. “Proveremo il nuovo progetto dell’Unione”

L’Unione Val Nure Val Chero ha indetto un bando di idee, finalizzato a finanziare un progetto di promozione del territorio. Il vincitore è il progetto che ha previsto la realizzazione di una mappa interattiva capace di individuare percorsi ciclabili, con tappe in punti significativi: in questi punti sono installati dei QR-code, che rimandano a un video, in cui esperti locali raccontano la storia del territorio e di quel particolare punto di interesse.

“Per Carpaneto – afferma il sindaco Andrea Arfani – abbiamo scelto il castello di Magnano, il castello di Cerreto Landi, palazzo Scotti sede del Comune, e la pieve di Travazzano; questi sono stati illustrati da alcuni ‘pilastri’ del nostro paese, che hanno raccontato, tramite immagini, testi e video, la storia di questi luoghi. Mentre i giovani, tramite l’associazione Nativi digitali, hanno collaborato per creare QR-Code visibili sul sito Val Nure Val Chero partecipa“.

“Ringrazio il signor Montanari, il professore Romiti, Elena Mami e Lucia Casella che, grazie alla loro disponibilità, hanno dato la possibilità al Comune di far conoscere le le nostre realtà – le parole dell’assessore alle Politiche giovanili Silvia Rapaccioli -. Insieme al curatore del progetto, Michele Silva, abbiamo deciso di organizzare un’escursione in bicicletta il prossimo 24 settembre, dove lui farà da guida ai partecipanti narrando la storia dei luoghi che verranno visitati”. L’appuntamento è quindi per domenica 24 settembre, per percorrere i luoghi mappati, ed effettuare il primo test dei QR-code.