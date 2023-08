Ragazza di Caorso trovata senza vita, autopsia conferma il decesso per soffocamento

Morta per soffocamento. I primi esiti dell’esame autoptico compiuto sulla salma della 28enne trovata senza vita nella sua abitazione di Caorso, propendono per un gesto disperato. La magistratura ha firmato il nullaosta per la consegna della salma ai famigliari della vittima che potranno così celebrare le esequie funebri.

L’esame autoptico è stato compiuto nella camera mortuaria dell’ospedale di Piacenza e il medico legale ha effettuato anche esami tossicologici per verificare lo stato psicofisico della ragazza al momento del decesso. Per avere l’esito di questi esami occorreranno diversi giorni. La magistratura aveva aperto un fascicolo d’inchiesta per istigazione al suicidio e disposto l’autopsia affinchè non vi fossero dubbi circa le cause del decesso.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ