Rincari: piacentini rinunciano alle vacanze o scelgono mete vicine

Quest’anno, per le vacanze, i piacentini tengono d’occhio il portafogli. I rincari pesano sulle tasche e molti hanno deciso di rinunciare. “Resterò a casa, cercando qualche festa”- spiega un piacentino alle telecamere di Telelibertà. C’è chi sceglie di recarsi in Romagna “per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione”, altri si accontenteranno, si fa per dire, della “seconda” casa al mare o in montagna.

LE INTERVISTE DI MARCELLO TASSI