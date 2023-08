“Sindaco, ma lei dove va in ferie?” La maggior parte sceglie di stare nel paesino

Politica e… ferie. Il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi si è concessa quattro giorni all’Elba a luglio; e ai suoi assessori ha chiesto che almeno in 6, a turno, fossero presenti in municipio. Croazia e Corsica le mète scelte più lontane, mentre già ci si prepara per il ritiro della giunta di palazzo Mercanti previsto a inizio settembre all’albergo Costa Filietto di Mezzano Scotti a Bobbio, quello più volte scelto per le sue gite anche da Max Pezzali.

E gli altri sindaci? Quasi tutti non vanno in vacanza: “I nostri borghi sono i più belli del mondo”, dice convinta la larga maggioranza, da Alta Val Tidone, Farini, Ottone, Travo, Ferriere, Bobbio, e tanti altri.

Chi invece ha scelto di staccare la spina qualche giorno – ma col telefonino sempre acceso – lo ha fatto in un raggio d’auto di due ore da Piacenza. Il sindaco di Gropparello Armando Piazza viaggia in solitaria in questi giorni con la sua moto: ora è in Francia ma punta alla Spagna. E intanto si videocollega con la sua giunta.

Poi c’è chi è stato al santuario di Fatima (il sindaco magiostrino Luigi Merli), chi a Resy sulle orme di don Eliseo Segalini (il sindaco di Cadeo Marica Toma), chi invece come il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi ha voluto avviare il progetto delle vacanze comunitarie con i giovani del paese. Insomma, il paese non si lascia, neppure se è il paese ad andare in vacanza.

GLI ARTICOLI DI MARCELLO POLLASTRI E ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ