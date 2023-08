Tragedia in alta Val Trebbia, 56enne muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia a Casaldrino, nel comune di Corte Brugnatella. Un uomo di 56 anni era a bordo del suo trattore quando per cause ancora da chiarire si è ribaltato in un fossato. È accaduto verso le 17 di oggi pomeriggio. Purtroppo l’uomo è rimasto schiacciato dal peso del cingolato ed è morto sul colpo. Vani gli interventi dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati un equipaggio della Croce rossa di Marsaglia, l’auto infermieristica del 118 di Bobbio, l’elisoccorso da Parma e una squadra del Soccorso alpino. E’ risultato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e di Bobbio che hanno dovuto utilizzare l’autogru per sollevare il mezzo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Bobbio.

L’evento culturale previsto questa sera nella piazza di Marsaglia è stato annullato in segno di lutto.