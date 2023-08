Tragedia aerea della Besurica: “A distanza di 17 anni Piacenza non dimentica”

Anche oggi, come ogni anno, Piacenza non dimentica la tragedia aerea della Besurica. Era il 13 agosto 2006 quando in località Cà degli Ossi, il cargo C130 di Air Algérie terminò il suo ultimo, drammatico volo all’estrema periferia di Piacenza: il comandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid morirono sul colpo.

Alla chiesa di San Vittore stamattina diversi piacentini sono stati presenti alla messa celebrata da Don Franco capelli nella quale sono state ricordate le vittime dell’incidente: presente anche il consigliere comunale Stefano Perrucci, insieme al consigliere Andrea Fossati, che in rappresentanza del Comune ha deposto l’omaggio floreale ai piedi della stele commemorativa di via Marzioli, alla Besurica.

“Sono passati tanti anni – commenta Perrucci – ma la comunità piacentina non dimentica il sacrificio dei tre componenti dell’equipaggio”.

“Ringraziamoli per il loro eroismo – sottolinea al termine della messa Don Capelli – la storia della nostra vita la possiamo leggere in tanti modi, ma possiamo dire sempre grazie perché tutto è dono”.