Solidarietà ad Agazzano: con le Fisarmoniche in festa raccolti 1.300 euro per Amop

Ad Agazzano vince la solidarietà a favore di Amop. Grazie alla serata musicale organizzata in piazza Europa, con protagoniste le Fisarmoniche in festa, è stato possibile raccogliere 1300 euro che sono subito stati devoluti all’associazione malato oncologico. Nel corso di oltre dieci anni, sempre grazie a questo evento che si ripete puntuale tutte le estati, è stato possibile donare oltre 20mila euro che sono stati impiegati per aiutare la ricerca nella lotta contro il tumore.

