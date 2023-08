Alcolici venduti a minorenni, sanzionati due pubblici esercizi a Carpaneto

Nei giorni scorsi a Carpaneto si è verificato un furto in un’abitazione dove, sebbene non siano stati trovati segni di effrazione, sono state sottratte somme di denaro e rubata l’automobile parcheggiata sotto casa.

Sul posto è intervenuta la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero per effettuare tutti gli accertamenti, riuscendo poi a rintracciare l’auto in un altro comune e a riconsegnarla al proprietario.

Questa è una delle attività di controllo del territorio effettuata nell’ultimo periodo dalla polizia locale sui 6 comuni di cui si occupa (San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto, Gropparello e Pontenure).

A Pontenure, inoltre, un uomo è stato denunciato durante la rilevazione di un sinistro stradale per violenza privata nei confronti di un altro coinvolto dopo una discussione scaturita dal tentativo di un conducente di allontanarsi dal luogo dello scontro senza fornire i propri dati alla controparte.

A Carpaneto gli agenti hanno effettuato controlli a favore dei consumatori, applicando 3 sanzioni a due esercizi pubblici per aver venduto o somministrato alcol e superalcolici a minori durante le manifestazioni estive e notificando ad una attività artigianale il provvedimento di chiusura per cinque giorni disposto dalla Prefettura di Piacenza per violazioni amministrative.

La polizia locale ha inoltre effettuato verifiche sulle vendite online da parte di società, accertando, in un caso, l’assenza di Scia (segnalazione di inizio attività) allo sportello delle attività produttive, facendo quindi chiudere il sito internet.

