Materna di Castello, da settembre una nuova sezione dalle 8.00 alle 16.00

Saranno due, e non più solo una part-time, le sezioni aggiuntive che da settembre verranno attivate alla scuola materna statale di via Nazario Sauro a Castel San Giovanni. Oltre alla sezione a orario ridotto (8 -13), che era stata autorizzata dall’Ufficio scolastico regionale dopo le pressanti richieste per far fronte alle aspettative di 60 famiglie in lista di attesa per un posto alla materna, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare anche una seconda sezione a tempo pieno (8 – 16). Sarà una sezione interamente gestita dall’ente pubblico locale che per attivare il servizio dovrà sborsare non meno di 60mila euro, visto che i due educatori saranno alle dipendenze del Comune.

“Abbiamo fatto decisamente di più rispetto al Miur e all’Ufficio scolastico regionale – dice l’assessore Federica Ferrari – che, nonostante avessero avuto un quadro preciso di quale fosse la richiesta di posti alla materna a Castel San Giovanni, non hanno concesso di più di una sezione part time”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’