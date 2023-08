Oltre 350 chiamate al giorno al 112. Breda: “Impegnati verso la prevenzione”

L’importante mole di traffico che la giornata di Ferragosto porta sulle strade del Piacentino comporta una intensificazione delle pattuglie di polizia e carabinieri sul territorio. Oltre 20 gli agenti di polizia impegnati e poco più di 50 i servizi esterni dei carabinieri, per attività ordinarie e straordinarie di controllo e prevenzione.

Ferragosto è anche l’occasione per il comando provinciale dei carabinieri per fare un bilancio delle attività svolte finora.

Oltre 350 chiamate al giorno, in media, giunte al numero di pronto intervento 112, che hanno prodotto quasi altrettanti interventi di pattuglie. Le tre Compagnie – Piacenza, Bobbio e Fiorenzuola – hanno svolto ogni giorno una media di 50 servizi preventivi (pattuglie e perlustrazioni). Complessivamente i carabinieri di Piacenza hanno identificato e controllato 66.782 persone: per dare un ordine di grandezza, è come se più o meno un piacentino su quattro fosse stato controllato nell’ultimo anno. A fronte di una delittuosità – dati statistici rilevati dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 – per cui l’Arma dei Carabinieri procede nell’80% dei casi, vari sono stati gli scenari criminali maggiormente aggressivi che sino ad oggi hanno caratterizzato quest’anno e su cui l’Istituzione ha concentrato il suo focus: i furti in genere, le truffe in danno di anziani, i casi di violenza di genere (cosiddetto codice rosso) ma un numero notevole di interventi sono stati effettuati anche per casi di litigiosità tra le persone o per verificare segnalazioni pervenute dai cittadini.

Il trend che si registra nel numero dei furti in genere denunciati è in diminuzione – 3.866 la proiezione per il 2023 rispetto ai 4.056 del 2022; anche il numero dei furti in abitazione è previsto in calo – 574 quest’anno a fronte dei 727 dell’anno scorso. Se guardiamo poi agli ultimi dieci anni, i furti in genere hanno registrato un trend in costante flessione, osservando il 2013, quando i furti denunciati furono 8.201, il dato previsto per quest’anno è quasi di due terzi inferiore (3.866). Analogo è l’andamento dei furti in abitazione che erano 1.702 nel 2013 che quest’anno dovrebbero assestarsi sui 574. Questo risultato, ottenuto con strategie di prevenzione e contrasto, è il frutto anche di un capillare controllo del territorio: i carabinieri piacentini hanno percorso, in un anno, 1.780.104 Km che, per dare un’idea della grandezza della cifra, corrisponde a circa 44 volte il giro del mondo.

“I cittadini sono contenti quando i reati vengono scoperti – ha spiegato il comandante colonnello Pierantonio Breda – ma soprattutto desiderano che i reati non vengano commessi. Il nostro sforzo è orientato proprio in questa direzione”.