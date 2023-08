Iat attivo a Ferragosto, ma voce automatica al telefono per i turisti: “Guasto tecnico”

“L’ufficio è aperto dalle 10 alle 16…”. Poche informazioni dettate da una voce automatica, senza la possibilità di parlare con un operatore. E’ successo a diversi turisti che ieri, nella giornata di Ferragosto, hanno provato a contattare lo Iat in piazza Cavalli. Lo sportello turistico di Piacenza è rimasto aperto nella data festiva, proponendo anche una serie di itinerari in centro, ma il call center ha registrato un disservizio per alcune ore. “Si tratta di un problema tecnico che è stato risolto nel pomeriggio” fa sapere l’assessore alla cultura Christian Fiazza. Non sono però mancate le segnalazioni alla nostra redazione da parte di cittadini che hanno tentato di mettersi in contatto con l’ufficio per avere maggiori informazioni sulle iniziative in programma a Ferragosto: niente da fare, molti di loro si sono imbattuti solo nella voce automatica. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

