In arrivo l’enciclopedia online della Resistenza nel territorio piacentino

Immaginate Wikipedia. Ma tutta dedicata alla Resistenza, quella piacentina. È questo il maxi-progetto dell’Anpi provinciale di Piacenza: realizzare una enciclopedia online che raccolga eventi e protagonisti della Resistenza antifascista e della lotta di Liberazione nel territorio piacentino, oltre che della fase amministrativa del Comitato di Liberazione Nazionale fino alle elezioni comunali del 1946.

“In Internet si trovano già molte informazioni su fatti e protagonisti della lotta partigiana nella nostra provincia, ma solo in certi casi si tratta di informazioni frutto di un vaglio storiografico – avverte il presidente provinciale dell’Anpi Romano Repetti – per questo abbiamo pensato di realizzare qualcosa di diverso: un apposito sito internet che possa offrire un panorama completo della Resistenza locale attraverso l’adattamento al formato elettronico del patrimonio di conoscenze fissate nella memorialistica e nella saggistica storica su supporto cartaceo, più quelle che potranno essere via via frutto di ulteriori ricerche”.

L’iniziativa è risultata anche fra i vincitori di un bando regionale a sostegno di progetti di promozione della memoria e storia del Novecento e così l’Anpi si vedrà assegnare un contributo di 8.400 euro per realizzare l’enciclopedia online della Resistenza piacentina.