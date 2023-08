Sarmato, oltre 500mila euro di finanziamenti per alloggi sociali e cimitero

In arrivo oltre 500mila euro di finanziamenti per alloggi sociali e cimitero a Sarmato. Entrambi i progetti erano stati momentaneamente “congelati” per mancanza di fondi, in attesa dell’arrivo di contributi. Ora la buona notizia è che dal governo – tramite il Pnrr – ha assegnato i contributi al Comune di Sarmato che consentiranno di recuperare in parte l’ammalorata chiesetta all’interno del cimitero e la trasformazioni in alloggi pubblici dell’abitazione di via De Gasperi ottenuta a suo tempo con il federalismo demaniale. In tutto, oltre 500mila euro pronti per essere spesi.

La somma più ridotta ma non meno importante – cinquantamila euro – sono arrivati di recente alle casse comunali dal ministero per il recupero della chiesetta del cimitero, dove sussistono problemi di distacchi di colore, intonaci e parti di muratura all’esterno, con infiltrazioni che ne rendono difficoltoso anche l’utilizzo interno in occasione delle celebrazioni di Ognissanti. Il finanziamento più consistente riguarda invece l’abitazione di via De Gasperi: con 480mila euro saranno realizzati tre alloggi sociali, specialmente per famiglie in temporanea difficoltà economica, ristrutturando l’immobile e creando uno spazio esterno comune.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’